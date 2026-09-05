Por Agencias

Ciudad de México.- El ex presidente Vicente Fox se reunió este viernes con el dirigente nacional del Partido Revolucionario (PRI), Alejandro Moreno, con quien dialogó sobre la posibilidad de crear un frente de oposición.

Unos días después de que Alito llamara desde la tribuna de la Cámara de Diputados a crear una alianza opositora para derrotar a Morena, el senador con licencia y el ex mandatario panista se reunieron en la sede nacional del PRI.

En el encuentro, según un comunicado del tricolor, ambos “dialogaron sobre la situación política que atraviesa México, los desafíos para la democracia, la defensa de las instituciones y las libertades, así como la importancia de fortalecer los contrapesos y la participación ciudadana”.

Moreno Cárdenas “expresó su reconocimiento a la trayectoria democrática del ex presidente Vicente Fox y destacó la importancia de construir espacios de diálogo entre fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que coinciden en la defensa de la democracia, las libertades y las instituciones”.

Según el boletín del PRI, Alito afirmó que “México requiere una oposición firme, responsable y con capacidad para sumar a quienes quieren un país democrático, plural y con instituciones sólidas”, y subrayó que “las diferencias políticas son naturales, pero existen causas que requieren coordinación y apertura para construir acuerdos”.

Moreno y Fox “hicieron un llamado a sumar esfuerzos y voluntades entre ciudadanos, organizaciones y fuerzas políticas democráticas, y plantearon la necesidad de ampliar la participación de la sociedad y generar coincidencias que permitan construir una alternativa para México, poniendo por delante la defensa de la democracia y las libertades”.

Según el comunicado del PRI, Fox “destacó la importancia de mantener el diálogo y de convocar a más mexicanos a participar activamente en la vida pública del país”. En ese sentido, subrayó que la asociación civil “Alma de México”, que él encabeza, “continuará impulsando la organización y participación ciudadana, así como el encuentro con distintos actores políticos y sociales”.

La dirigencia nacional del PRI agradeció la visita del ex presidente Vicente Fox “y reiteró su disposición para mantener el diálogo con organizaciones civiles, ciudadanos y liderazgos políticos comprometidos con la Constitución, las instituciones, las libertades y la democracia”.

Además de Fox, participaron en la reunión integrantes de “Alma de México”, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks; José Luis Salas Cacho; Rodolfo Elizondo; José Espina; Víctor Guerrero Chávez, y Juan Hernández.

Por el lado del PRI, estuvieron Moreno Cárdenas, y los coordinadores del tricolor en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Añorve y Rubén Moreira, respectivamente. (La Jornada).