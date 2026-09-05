Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo de un Órgano Jurisdiccional la Vinculación a Proceso de Fernando “N” y/o Luis Fernando “N” por el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres.

Un Juez de Control emitió la resolución tras valorar los datos de prueba aportados por el Representante Social, que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 26 de julio de 2026, en calles del ejido Control del municipio de Matamoros.

Durante estos hechos, ambas víctimas fueron lesionadas con un objeto punzocortante en la región del tórax, lesiones que posteriormente les ocasionaron la muerte.

El juzgador determinó prisión preventiva justificada como medida cautelar y decretó un plazo de dos meses para la investigación complementaria,

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables de hechos delictivos, bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos”.