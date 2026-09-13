Por Agencias

Ciudad de México.- El Atlas se proclamó monarca de la décimo primera edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Sub-17. Tras un empate 2-2 en el tiempo regular, la escuadra tapatía superó 5-4 en penales al Seattle Sounders de la MLS en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Apenas al minuto 10, Ángel Macías adelantó a los Rojinegros luego de tejer una excelente pared con Joaquín Jackson. La respuesta estadounidense no se hizo esperar: al 14, Landon Lucero emparejó los cartones con un disparo cruzado inatajable.

El cuadro dirigido por José Luis González recuperó la ventaja más adelante por medio de Orlando Gutiérrez, quien, después de controlar la pelota en el área chica, definió ante el achique del arquero rival. Cuando el título parecía asegurado, Thiago Silva consiguió el empate agónico a escasos segundos del silbatazo final.

En la definición desde los once pasos, el arquero Ángel Aguilar se vistió de héroe con una atajada clave que selló la victoria definitiva de 5-4 para la Academia.

El certamen contó con la participación de los clubes Atlas, Toluca, Pachuca, Rayados, Seattle Sounders, LA Galaxy, Universidad Católica y la selección nacional Sub-16.