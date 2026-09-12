Por Agencias

Acámbaro, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato fueron asesinadas 10 personas en distintos sucesos en 24 horas; en tanto, en el ataque a una vivienda, una niña de tres años resultó lesionada.

Los delitos se perpetraron el viernes en los municipios de Silao, Guanajuato, San Felipe, Irapuato, Acámbaro y Salamanca. En la zona centro del municipio de Acámbaro, un grupo de hombres disparó contra la fachada de dos inmuebles; en el ataque, una menor, de tres años, resultó herida.

Mientras, en una fiesta en la comunidad de Chichimequillas, del municipio de Silao, dos integrantes del grupo musical «Alto Exceso» fueron asesinados.

En el mismo municipio, en el camino que conduce a la comunidad de Pabileros, fue encontrado sin vida un hombre identificado como Juan.

En el fraccionamiento Real de Arandas y en la comunidad de San Francisco de la Charca, en el municipio de Irapuato, fueron privados de la vida dos hombres y una mujer.

En el municipio de San Felipe, en la comunidad La Quemada, mataron a un hombre y a una mujer. Y en los municipios de Guanajuato y Salamanca reportaron dos homicidios. (La Jornada).