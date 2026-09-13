Por Agencias

Ciudad de México.- Después de su reciente nominación al Balón de Oro, Julián Quiñones tiene una confianza que la refuerza en cada partido en Arabia Saudita, liga que le ha permitido explotar su talento de goleador. El mexicano marcó un gol en el empate 3-3 del Al Qadisiya ante el Al-Ettifaq en la jornada 7 de la liga de aquel país.

Con este tanto, el delantero tricolor sumó una diana más para llegar a tres en total que lo acercan en la pelea por el liderato de goleo. Aunque en la cima está lejos Ivan Toney (Al Ahli) con 8 goles y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) con 4, Quiñones sabe lo que significa combatir ante estas cifras, pues el ex jugador del Atlas y América logró el campeonato de goleo el torneo pasado con 37 goles. Derrotó en la lucha por el título a CR7, cinco veces ganador del Balón de Oro.

El naturalizado mexicano de origen colombiano, quien destacó con la selección nacional en la Copa Mundial 2026, adelantó a su equipo al minuto 12 del encuentro cuando sólo tuvo que empujar el balón a la red luego de una asistencia de su compañero Mohamed Abu por la banda derecha.

Un minuto después (14), el mexicano inició la jugada del segundo tanto para los Caballeros del Este al lucirse con un pase de tres dedos hacia la media luna que dejó a los delanteros solos ante el arquero. Parecía una victoria ya anunciada para el Al Qadisiya en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd con su gente.

Sin embargo, el conjunto visitante no se dio por vencido y en las insistencias que tuvieron, acertaron con un gol de Bersant Celina (25). En la segunda parte, el español Álvaro Medrán (63) igualó el partido 2-2 con un golazo al ángulo que fue imposible de detener para el portero Koen Casteels.

A diez minutos del final, las llegadas del cuadro local dieron fruto cuando Mohammed Al-Qahtani aprovechó un pase en solitario por la banda derecha y con un fuerte disparó anotó el tanto de la ventaja que de haber ganado colocaría al equipo en el liderato. Pero, en un ataque ofensivo Jordan Larsson (85) lo impidió con una jugada individual marcó el empate 3-3.

Con este resultado, Al Qadisiya acumuló un punto que lo mantiene de sublíder en la tabla general con 16 unidades, mientras el Al-Ettifaq se ubicó en el octavo puesto con 11.