Por Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) lleva a cabo la última etapa de la planta potabilizadora que alimentará la Segunda Línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, infraestructura estratégica para fortalecer el suministro de agua potable en Ciudad Victoria.

El secretario Pedro Cepeda Anaya, en entrevista con medios de la región, mencionó que han iniciado los trabajos de la última fase de la planta, destacando obras de equipamiento mecánico y filtros, además de la construcción de un tanque de 10 mil metros cúbicos.

“Con recurso estatal estamos construyendo la planta potabilizadora; será nuestra colaboración para la Segunda Línea del Acueducto”, refirió el servidor público.

Apuntó que esta infraestructura forma parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable de la capital tamaulipeca, mediante la incorporación de instalaciones que permitirán tratar el agua proveniente de la presa Vicente Guerrero y conducirla hacia la nueva línea del acueducto.

Cepeda Anaya agregó que, con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar proyectos de infraestructura hidráulica que contribuyan al bienestar de la población y al fortalecimiento de los servicios básicos.