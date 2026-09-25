Por Agencias

Ciudad de México.- Varias organizaciones y partidos que agrupan a la derecha latinoamericana se aprestan a reunirse por segunda ocasión en México el próximo 30 de septiembre en un encuentro promovido por el organismo Foro América Libre. En paralelo a la convocatoria para asistir a la reunión en la capital del país, el ex presidente Felipe Calderón insta a “las voluntades comprometidas con la libertad, con la defensa y el fortalecimiento de los regímenes democráticos” a confirmar su asistencia.

Dicho foro agrupa a activistas de la derecha de 25 países en la región y será un encuentro que dará seguimiento a una reunión efectuada previamente en Montevideo en agosto pasado. Entre los temas centrales que se abordarán para esta ocasión destacan lo que desde la perspectiva de este espectro político consideran como el fortalecimiento de los regímenes democráticos

En un video difundido en las redes sociales del Foro América Libre (que también tiene al Partido Acción Nacional como uno de los principales promoventes en nuestro país), Calderón asevera que:

“Es un foro importante para reunir a la inteligencia y las voluntades comprometidas con la libertad, con la defensa y fortalecimiento de los regímenes democráticos, con la conducción de ellos, con la libertad de nuestros países, en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en México, en nuestra América Latina”.

A través de las redes sociales de este organismo, Calderón convoca “a la defensa de la libertad, para la justicia y la democracia en todo el mundo”.

Entre los participantes que se promueven como los más relevantes destacan el propio Calderón y el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Durante la celebración del primer encuentro en México, efectuado el 8 de noviembre de 2024, se destacó que este Foro América Libre aspiraba a ser un contrapeso al Foro de Sao Paulo, entre otros objetivos. Concentra a algunos liderazgos de gobiernos de derecha en el pasado, como el propio Calderón. (Alonso Urrutia/La Jornada).