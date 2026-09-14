Por José Gregorio Aguilar Torres

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La ex secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, difundido en redes sociales un video donde asegura que durante su gestión (2017-2022) las decisiones sobre contratos y proveeduría no dependían de ella, sino directamente del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que incluso devela los vínculos del ex mandatario panista con los hermanos Carmona.

“Al asumir el cargo, el exgobernador estableció con claridad una separación de funciones: yo me encargaría de los asuntos técnicos y él controlaría toda la proveeduría y contratos con interés económico o político relevante”, afirmó Molina.

La ex funcionaria señaló que recibió instrucciones directas para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas vinculadas al grupo Carmona, como Permar y Hoser, a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas. Dichas decisiones, dijo, eran conocidas y supervisadas por el subsecretario Alejandro Aguilar Pogner.

Molina reconoció que enfrenta denuncias penales por esos contratos, pero subrayó que no es justo que toda la responsabilidad recaiga en cargos subalternos y no el principal responsable.

“No hago esto para evadir mis obligaciones, pero solicito que se investigue toda la cadena de mando”, expresó.

La ex secretaria recordó que tiene más de 35 años de servicio público sin faltas previas y pidió que las autoridades consideren el contexto de sus declaraciones en caso de que su familia o ella sufran intimidaciones.

El mensaje busca desplazar el foco de las acusaciones hacia la cúspide del poder estatal en el sexenio anterior, donde García Cabeza de Vaca es señalado como el principal responsable de las decisiones económicas y políticas más relevantes.

Con esta declaración, Molina abre un nuevo capítulo en las investigaciones contra ex funcionarios de Salud, colocando al exgobernador en el centro de la narrativa y reclamando que se investigue a quienes daban las órdenes, lo que de ocurrir, las piezas del dominó político del pasado régimen empezarían a derrumbarse.