Por Redacción

Jaumave, Tamaulipas.- Tras recibir un reporte por la caída de una persona a una zanja, personal de la Guardia Estatal se dirigió a una brecha que conduce al ejido El Sotol, ubicado en el municipio de Jaumave para iniciar las maniobras de rescate.

De acuerdo con la información recibida, la persona afectada trabaja en Protección Civil y se encontraba sofocando un incendio junto a sus compañeros cuando cayó en la zanja debido a la falta de visibilidad en el área.

El ciudadano fue trasladado por sus colegas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y el personal de la Guardia Estatal reanudó el servicio asignado tras verificar que las personas presentes en el lugar se encontraban fuera de peligro.