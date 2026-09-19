Por Agencias

Ciudad de México.- Dos personas dispararon la noche del viernes contra la vivienda del diseñador juchiteco Elvis Guerra, joven zapoteco creador de la prenda utilizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de Independencia, informaron fuentes de Seguridad.

De acuerdo con el reporte, el ataque fue en el domicilio ubicado en la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza, municipio del Istmo de Tehuantepec, en donde el gobierno de Salomón Jara ha desplegado un importante operativo y donde además, se impulsa desde el mes de abril el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, esquema cuya intención es reducir el índice delictivo.

Según el informe, fue alrededor de las 22 horas cuando un hombre y una mujer dispararon en contra de la casa de indígena zapoteco, localizada en el Callejón Enrique Jiménez.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal quienes constataron el daño en la fachada de la vivienda del también poeta y miembro de la comunidad muxe de Juchitán, quien tan solo 24 horas antes inauguró un salón de eventos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que tras los hechos ya se iniciaron las indagatorias y se ha identificado a los responsables; además indicó que el ataque tenía como objetivo extorsionar al diseñador.

Detalló que en el lugar fueron localizados 3 casquillos percutidos, mismos que ya fueron integrados a la carpeta de investigación; además se obtuvieron imágenes de los agresores: un hombre y una mujer. . (La Jornada).