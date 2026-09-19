Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura (SDRPyA), en coordinación con la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), llevó a cabo el curso “Manejo Integrado del HLB en Cítricos”.

La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades de extensionistas agrícolas, técnicos, productores y demás actores vinculados al sector citrícola, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias para el manejo integrado del Huanglongbing (HLB) y su vector.

Durante el curso se abordaron alternativas orientadas a la prevención, control y atención del HLB, con el propósito de contribuir a la protección de los cultivos de cítricos y fortalecer las acciones que se desarrollan en las diferentes regiones productoras de Tamaulipas.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, estuvo presente el director de Análisis y Orientación, Rafael Guarneros Altamirano, quien destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones de investigación, educativas y el sector productivo para generar y transferir conocimientos que contribuyan a atender los principales desafíos de la citricultura estatal.

Esta actividad se desarrolló en el marco del Proyecto TAMPS-2023-01-13-01, “Manejo integrado del HLB y su vector en la zona centro del estado de Tamaulipas”, como parte de las acciones de investigación que se realizan de manera coordinada entre el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), instituciones educativas y organismos de investigación de la entidad.

Para esta capacitación se convocó a extensionistas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, así como a productores dedicados a la citricultura, quienes tuvieron la oportunidad de conocer herramientas y estrategias relacionadas con el manejo integrado de esta enfermedad y su vector.

Durante el arranque de los trabajos estuvieron presentes Julio Martínez Burnes, director general del COTACYT; Eduardo Osorio Hernández, investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, además de estudiantes y participantes vinculados con el sector citrícola.