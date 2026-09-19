Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, en el Zócalo de la Ciudad de México, el izamiento de la bandera monumental a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

“Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017.

“Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias. Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que siempre tengamos presente la solidaridad y la fuerza que nos unieron en aquellos momentos”, compartió en sus redes sociales.

En la línea de honor, la Jefa del Ejecutivo Federal recibió los honores correspondientes; posteriormente, la Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó el toque militar “Silencio” y finalmente se entonó el Himno Nacional.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas estuvo acompañada de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc.