Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los hechos se registraron el pasado 13 de agosto, en un domicilio de la colonia El Mirador, en esta capital de Tamaulipas, donde el imputado presuntamente intentó privar de la vida a su pareja sentimental.

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual se determinará su situación jurídica conforme a derecho.”

“Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos cometidos en contra de las mujeres, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y combatir la impunidad, con estricto apego a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos”, indicó la instancia en su versión oficial.