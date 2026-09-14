Por Agencias

Torreón, Coahuila.- Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron este domingo a José Elías Ganem Guerrero, ex secretario del ayuntamiento de Torreón; a su esposa, Martha Rodríguez Romero, ex directora del Centro de Justicia Municipal, y a José Feliciano Hernández Hinojo, El Olimpo, quien se desempeñó como chofer y escolta del ex funcionario.

Las capturas forman parte de una investigación federal por presuntos delitos relacionados con actividades profesionales y negocios privados. Hasta la tarde de este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR), no había informado los cargos que se les atribuyen ni los detalles de la causa penal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Ganem Guerrero fue detenido a las 7 horas en una vivienda del fraccionamiento Residencial Galerías, al norte de Torreón. Fuentes cercanas al caso señalaron que el operativo comenzó poco después de las 4 de la madrugada.

La ficha oficial señala que la captura estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial y que el exfuncionario quedó a disposición de un juez federal. Posteriormente fue trasladado a instalaciones de la FGR en Coahuila.

Hernández Hinojo también aparece en el Registro Nacional de Detenciones. Su captura fue asentada a las 10:13 horas de este domingo.

Ganem Guerrero tenía conocimiento desde noviembre de 2025 de la existencia de una orden de aprehensión en su contra y recurrió a la justicia federal para tratar de impedir que fuera ejecutada.

El 24 de noviembre promovió el juicio de amparo indirecto 1719/2025 contra una orden de aprehensión emitida tres días antes. El expediente, tramitado en materia penal, identifica como acto reclamado la orden de captura y señala como responsables a distintas autoridades con sede en la Ciudad de México.

El 2 de diciembre de 2025, el juez federal que conoció del asunto negó la suspensión definitiva solicitada por Ganem Guerrero. La resolución fue publicada al día siguiente y la audiencia incidental respecto de otras autoridades se difirió para el 15 de diciembre.

El nombre del ex secretario del ayuntamiento también aparece en denuncias presentadas desde junio de 2025 por presuntas irregularidades relacionadas con recursos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS).

Los señalamientos se refieren a operaciones por más de 66 millones de pesos vinculadas con trabajos de mantenimiento de infraestructura hidráulica y pozos de agua potable. Una denuncia fue presentada ante la FGR y quedó registrada en la carpeta FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.

También se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar operaciones financieras y patrimoniales relacionadas con los hechos. Entre los promoventes de las denuncias estuvo el senador Luis Fernando Salazar.

La FGR, sin embargo, no ha informado que las órdenes de aprehensión ejecutadas este domingo tengan relación con esa carpeta de investigación o con las denuncias relacionadas con SIMAS.

Ganem Guerrero dejó la Secretaría del ayuntamiento de Torreón el 29 de agosto de 2025.

Rodríguez Romero estuvo desde 2022 al frente del entonces Tribunal de Justicia Municipal y posteriormente del Centro de Justicia Municipal, responsabilidad que dejó a principios de septiembre de este año.

Los tres detenidos quedaron a disposición de autoridades federales. Hasta la tarde de este domingo no se habían dado a conocer los delitos que se les imputan ni la situación jurídica que enfrentan. (Leopoldo Ramos/La Jornada).