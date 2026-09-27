Felipe Martínez Chávez

Cd Victoria, Tamaulipas.- Con mucho éxito Américo Villarreal culminó su gira para asistir a los informes municipales. Una similar solo la había realizado su padre Gobernador en el último año de su gestión, 1992.

Todo bien, solo le falló un edil, el panista Miguel Ángel Almaraz, de Río Bravo, el soberbio, el belicoso que se pone a tomar bebidas embriagantes en presidencia municipal, y lo publica.

El resumen es de una actividad sin colores partidistas en que 42 municipios se quedaron con algo, un proyecto de inversión, una obra según el tamaño poblacional y presupuestos disponibles.

El jefe de Palacio Estatal echó el “cochinito” por la ventana, cuando todas las partidas están asignadas.

No fueron visitas de doctor sino giras planeadas. Él y sus colaboradores resolvieron sobre la marcha problemas personales y se comprometieron a apoyar obras.

En lugar de rehuir al encuentro ciudadano, lo propiciaron, generaron diálogo. Todo el que quiso habló personalmente con él, recibió peticiones verbales por escrito sin restricciones.

Se mostró abierto dedicando medio día completo a cada municipio, grande o chico, y obligó a sus colaboradores a hacer lo mismo. En ocasiones los “regañó” en público desde el micrófono.

En Güemez presentó a su secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez y dijo a los presentes: “La mayor parte de las peticiones que recibo son de educación, que plazas, que permutas, aquí está, agárrenlo”.

En este pequeño municipio de la región central del estado, anunció terminación de la carretera al paseo El Tigre, ya iniciada por el ayuntamiento en varias etapas.

Recorrerá los dos últimos municipios este lunes, Jimenez y Abasolo, que se reprogramaron por el informe de rendición de cuentas de la presidenta Sheinbaum en la capital del país.

Casualmente son municipios emanados de Morena y socios, pero también convivió con ediles de oposición, panistas, priistas y un emecista, sin olvidar la visita a la capital del imperio del Truko Verástegui, el candidato opositor más fuerte en 2022, derrotado en las urnas por AVA.

Bien dicen que lo cortés no quita lo valiente.

El médico dio todo su respaldo a ese municipio, señalando que su gobierno “seguirá trabajando hombro con hombro con su presidenta municipal” Mariela López Sosa, y se comprometió a apoyar la construcción del Centro de Rehabilitación y Estimulación para el Autismo (CREA), un espacio único en la región y de gran beneficio para la comunidad.

Romper lo que queda del cochinito a finales de año para pulverizarlo entre todos los colores, no lo hace cualquiera.

Américo demostró que gobierna para todos. Ya en la lucha electoral que viene, si no quieren saludarlo, allá cada quien. La traición y el mal agradecimiento son condiciones del ser humano.

Por cierto, no pasó desapercibida la presencia del Rector de la UAT en varios de estos. Primera vez que lo hace un titular de la casa de estudios, pero también es el único que se ha vinculado tanto para resolver los grandes problemas estatales.

En última instancia la universidad es el reflejo de la sociedad que exige la participación de todos y ningún ente público puede abstenerse. Dámaso no se encerró en su oficina a esperar que pasen los años de su rectorado como lo hicieron los antecesores.

Estuvo en el informe de la presidenta de El Mante, donde tiene una estrecha relación de colaboración institucional, y tambien en Jaumave, donde recibió el reconocimiento del Gobernador Villarreal

Igual en San Fernando, área ganadera en que la UAT ha trabajado intensamente para controlar el gusano barrenador, y en Matamoros.

Esa política de puertas abiertas y colaboración también se da con Llera a cuyo evento de informe asistió el Rector.

La Universidad ya no es pequeña si no un gigante vinculado estrechamente con la sociedad tamaulipeca. Ahora mismo tiene una matricula de 45 mil estudiantes, un 12.5 por ciento más que en 2024, con 93 carreras, maestrías y doctorados.

Tema aparte, sin apartarnos del sector público, el lunes arrancará el último año de ejercicio de la 66 legislatura del Congreso del Estado. Esta invitado el Gobernador Américo Villarreal. La cita es antes de la ocho de mañana.

Para febrero o marzo no pocos de los hoy diputados guindas ya no estarán en sus curules. Estarán en nuevas trincheras que pueden ser alcaldías y diputaciones federales.