Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El obispo de la diócesis de Victoria, Óscar Tamez Villarreal, hizo un llamado a los fieles católicos para apoyar con oraciones y aportaciones económicas la formación de los 19 seminaristas que actualmente se preparan en el Seminario Diocesano de Ciudad Victoria.

El obispo recordó que la preparación sacerdotal requiere recursos constantes y agradeció la disposición de las parroquias que han colocado alcancías y organizado colectas destinadas al sostenimiento del seminario.

“Para la formación siempre son necesarios los recursos económicos, y mucho les agradecemos sus oraciones y su ayuda”, expresó.

El llamado se enmarca en las celebraciones por el 50 aniversario del Seminario, que inició con la apertura de la Puerta Santa y diversas actividades de formación para sacerdotes jóvenes y de mayor edad, realizadas entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

Como parte del jubileo, el próximo 19 de septiembre se llevará a cabo una conferencia impartida por el padre Chuy Treviño, rector del Seminario de Monterrey y doctor en historia sagrada, quien abordará el tema de la resistencia cristera, en el contexto del inicio de los 100 años de la Guerra Cristera.

Tamez Villarreal invitó a los feligreses a participar en las celebraciones jubilares y a ganar la indulgencia plenaria atravesando la Puerta Santa del seminario. “Estén atentos a las redes sociales de nuestro seminario y de la diócesis, donde iremos informando sobre todas las actividades”, señaló.

El obispo destacó que la generación número 50 de seminaristas representa un signo de esperanza para la diócesis, y reiteró que la comunidad tiene un papel fundamental en acompañar y sostener las vocaciones.

Con este aniversario, el Seminario de Ciudad Victoria reafirma su misión de formar nuevos sacerdotes y fortalecer la vida espiritual de la región, en un año marcado por celebraciones históricas y llamados a la cooperación.