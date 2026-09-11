Por José Gregorio Aguilar Torres

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El espacio digital Foro Tamaulipas publicó un mensaje en el que acusa directamente a Juanjo Salazar, ex secretario estatal de Gestión Social de Movimiento Ciudadano, de ser “esquirol y mentiroso”.

En el post se señala que Salazar habría sido financiado por la llamada Avanzada Tamaulipeca, con recursos destinados a repartir tinacos, y que además habría pactado con la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, en procesos internos. El texto lo describe como “simulador” y “bravucón”, cuestionando sus verdaderos intereses políticos.

El señalamiento contrasta con la carta de renuncia que el propio Salazar difundió días atrás, donde aseguró que no se prestaría a dividir a la oposición ni a ser instrumento de intereses ajenos. Sin embargo, las acusaciones públicas lo colocan en el papel contrario: el de un operador funcional a otros proyectos políticos.

Cabe destacar que, desde hace semanas, este medio ha intentado contactar a Juanjo Salazar, entre otras cosas para conocer su postura sobre las acusaciones y cuestionarlo directamente sobre el particular, pero hasta ahora ha decidido guardar silencio.

El caso refleja la tensión interna en Movimiento Ciudadano Tamaulipas, partido que recientemente perdió a uno de sus pocos dirigentes con trabajo territorial, y que ahora enfrenta el descrédito público de quien fuera uno de sus rostros más visibles.