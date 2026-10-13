Por Redacción

González, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal González y de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Villa Manuel atendieron un reporte de un accidente ocurrido en el kilómetro nueve del Libramiento Estación Manuel-González.

Hasta el momento en que la Guardia Estatal hizo presencia en el lugar del accidente se reportaron cinco personas lesionadas, quienes viajaban desde el estado de Veracruz con destino a Ciudad Mante.