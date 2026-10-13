Por Agencias

Hermosillo, Sonora.- El médico Maximiano “N”, señalado por la muerte de ocho personas que recibieron sueros vitaminados, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo y permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE), Rafael Acuña Griego.

Tras la última audiencia, el juez determinó un plazo de tres meses para que la defensa del médico aporte pruebas en el proceso penal. Durante ese periodo, el imputado continuará privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones y se reúnen los elementos necesarios para esclarecer los hechos.

Acuña Griego explicó que el Ministerio Público formuló la imputación por homicidio culposo, mientras que la defensa presentó los argumentos y excepciones que consideró pertinentes. Sin embargo, el juez determinó que existen elementos para sujetar al médico a proceso.

“El agente del Ministerio Público imputó un delito culposo y la defensa mostró las excepciones que consideró pertinentes; el juez lo vinculó a proceso, está sujeto a proceso el doctor por lo pronto y con prisión preventiva, eso es lo que tenemos”, señaló el magistrado.

El presidente del Supremo Tribunal indicó que aún deberán desahogarse otras etapas judiciales para determinar si Maximiano “N” es responsable de los hechos que se le atribuyen y, en su caso, establecer la sanción correspondiente.

De acuerdo con Acuña Griego, la pena por el delito imputado podría rondar los 10 años de prisión, aunque la sanción dependerá de la resolución que se emita al concluir el procedimiento.

El caso está relacionado con la administración de sueros vitaminados a clientes, después de la cual se reportó la muerte de ocho personas, y dañó la salud de otras doce. La investigación busca establecer las circunstancias en que fueron suministradas las soluciones y determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de los ocho fallecimientos en Hermosillo. (Cristina Gómez Lira/La Jornada).