Por Agencias

Ciudad de México.- El luchador profesional conocido como el Hijo de Fishman fue puesto en libertad luego de que se alcanzara un acuerdo reparatorio por el caso relacionado con la muerte del réferi hidalguense Gerardo Germán Pineda, conocido en la lucha libre como El Búho.

La liberación fue confirmada por El Patrón Espectáculos, promotora de la función en la que ocurrieron los hechos, mediante un video en el que un abogado del despacho Magallán, Reyes y Asociados explicó la situación legal del luchador.

En el mensaje difundido por la promotora, el abogado señaló que las gestiones de su despacho permitieron concretar un acuerdo reparatorio.

“De manera precisa, recalcar que, a través de las gestiones del despacho, se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad”, explicó.

El representante legal también afirmó que el proceso contra el luchador había concluido. Sin embargo, en la información difundida no se detallaron los términos del acuerdo, el monto de una posible reparación ni la resolución judicial específica que sustentó la liberación.

El luchador profesional fue imputado por homicidio luego de que aplicara una variante de martinete al réferi Gerardo Germán Pineda de 75 años conocido como El Búho.(César Ruiz/La Jornada).