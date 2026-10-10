Por Agencias

Guanajuato.- En el municipio de Apaseo el Grande, la Policía Estatal de Caminos (PEC) aseguró un tractocamión con 20 mil litros de combustible presuntamente ilícito.

El aseguramiento se realizó por Macro Libramiento, en la caseta de cobro, cuando los oficiales hacían trabajo de vigilancia, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

“Durante el recorrido, integrantes de la PEC identificaron un tractocamión marca Freightliner, acoplado a un tanque destinado al transporte de combustible, cuyo conductor realizó un cambio inadecuado de carril, por lo que se le indicó detenerse”, mencionó.

Agregó que el chofer dijo a los oficiales que transportaba diésel y mostró documentos, pero se detectaron inconsistencias entre el hidrocarburo que transportaba y los papeles que exhibió.

“Por lo que no fue posible acreditar su transportación legal”, y el chofer de nombre Nicolás fue arrestado, comunicó. La unidad, el combustible y el conductor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, concluyó. (Carlos Gatica/La Jornada).