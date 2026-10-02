Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, designó a Alfredo Martín de la Fuente Pérez como titular de la Dirección General de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

Alfredo Martín de la Fuente Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con formación de posgrado en Derecho Constitucional. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el servicio público, particularmente en áreas relacionadas con la procuración de justicia, la seguridad pública y la atención de asuntos jurídicos.

Con este nombramiento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas fortalece las acciones encaminadas a la formación, profesionalización y desarrollo de las personas servidoras públicas que integran la institución, con el propósito de consolidar sus capacidades y contribuir al cumplimiento de los principios que rigen el servicio de procuración de justicia en beneficio de la sociedad tamaulipeca.