Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El Partido Verde Ecologista (PVEM) en Nuevo León podría competir en las próximas elecciones del estado sin ninguna coalición y promover un nuevo perfil para el 2027, tanto para diputaciones locales, alcaldías y la gubernatura.

En medios nuevoleoneses comenzó a circular una declaración de Édgar Salvatierra, dirigente estatal del PVEM, quien aparentemente señaló que se desmarcó de Morena, así como planteó la posibilidad de competir con otro perfil para las elecciones.

“Aquí, a nivel estatal, el Verde todavía no define una alianza como tal (…). Como se sabe, Morena ya definió a su coordinador, que ellos llaman candidato, pero en el Partido Verde en Nuevo León, aún no hemos definido a nuestro candidato a la gubernatura (…). Vemos muy posible que pudiéramos contender con candidato propio, irnos solos en esta próxima elección, tanto a gobernador como a alcaldías y diputaciones locales”, mencionó.

Salvatierra destacó para los medios locales que el perfil más fuerte del partido en Nuevo León es el senador Waldo Fernández, a quien consideran mejor opción que la designación de la actual coordinadora de Defensa de 4T en Nuevo León, Clara Luz Flores.

“Tenemos muy buenos cuadros en toda el área metropolitana y también en la zona rural y para la gubernatura estaría nuestro senador Waldo Fernández (…). El mejor candidato que pudiera tener Nuevo León a la gubernatura, del partido que fuera, es Waldo Fernández (…). Waldo Fernández es mucho mejor perfil que Clara Luz y creemos que tenemos más posibilidades por eso”, detalló.

El dirigente estatal del PVEM en Nuevo León señaló que hasta el momento no hay un acercamiento con Morena, pero sí con el Partido del Trabajo (PT), el cual según Salvatierra, también estaría evaluando participar sin coalición. (Vianney Carrera/La Jornada).