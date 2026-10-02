Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, designó a Ricardo Rodríguez Ortiz como Fiscal de Distrito Victoria, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Ricardo Rodríguez Ortiz es licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y cuenta con formación de posgrado en Derecho con terminal en Juicios Orales; de igual manera, cuenta con experiencia en el ámbito de procuración de justicia, donde ha ocupado los cargos de Agente del Ministerio Público y Auxiliar Jurídico.

También formó parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración, desempeñándose como apoderado legal del Gobierno del Estado.

Con esta designación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas fortalece su estructura operativa y jurídica en el Distrito Victoria, con el propósito de continuar brindando atención a la ciudadanía y consolidando las acciones encaminadas a una procuración de justicia eficiente y cercana a la sociedad.