Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque persisten las quejas de padres de familia por la presunta falta de maestros en algunas escuelas de Tamaulipas, la Secretaría de Educación aseguró que la mayoría de los casos corresponden a docentes que laboran bajo nombramientos interinos mientras concluyen los procesos para obtener una plaza definitiva.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que la dependencia mantiene esfuerzos para evitar que los grupos permanezcan sin atención frente a grupo y sostuvo que actualmente las vacantes son cubiertas mediante interinatos o con apoyo de personal adscrito a supervisiones escolares.

«El único problema es que a veces se refieren a que no tienen el nombramiento definitivo. Entonces están cubiertos con interinatos y los mismos padres quieren que sea ya el nombramiento definitivo», explicó.

El funcionario señaló que cuando se presenta una jubilación, incapacidad o movimiento de personal, la SET despliega mecanismos para garantizar que los alumnos continúen recibiendo clases mientras se formalizan las asignaciones permanentes.

«Normalmente estamos haciendo el esfuerzo para que ningún grupo esté solo o sin maestro; en algunos casos se cubren las necesidades con interinatos o mediante apoyo de supervisiones y asesores técnico-pedagógicos», agregó.

En cuanto al proceso de prejubilaciones, indicó que ya inició la etapa de preparación y seguimiento, con una estimación superior a mil trabajadores que podrían retirarse próximamente del servicio.

Precisó que la dependencia cuenta con una plataforma que permite monitorear estos movimientos con anticipación para agilizar la reposición del personal y evitar afectaciones en las escuelas.

Valdez García explicó que un mes antes de concretarse las jubilaciones se tiene conocimiento de los movimientos previstos, lo que permite organizar la sustitución del personal y reducir el impacto en las aulas.

En este contexto, el titular del ramo educativo informó que recientemente fueron entregados 47 nuevos nombramientos correspondientes a personal de apoyo y asistencia a la educación, entre ellos plazas de intendencia, personal secretarial y prefecturas.

Destacó que desde el inicio de la actual administración educativa se han otorgado más de 6 mil nombramientos en coordinación con la Sección 30 del SNTE para atender las necesidades del sistema educativo estatal.

Por último, adelantó que antes de concluir el año aún podrían emitirse alrededor de 400 nombramientos adicionales para cubrir vacantes derivadas de jubilaciones, cambios y otros movimientos de personal.