Azahel Jaramillo H.

¿Cómo están? En este «Tiempo de Mujeres» la maestra Blanca Anzaldúa Nájera ya se apuntó para ser alcaldesa de Cd. Victoria.

Pertenece ella al partido MORENA, que actualmente gobierna en tres instancias: la nación mexicana, el estado de Tamaulipas y el municipio de Victoria.

Actualmente la profesora Blanca Anzaldúa, desde su cargo de diputada del partido en el poder, que es MORENA trabaja para fortalecer las acciones de bienestar para las familias tamaulipecas.

En razón de las luchas sindicales del magisterio, ella, desde su trabajo como profesora se ha involucrado en la organización de los maestros, habiendo llegar a ser Secretaria de Conflictos en el equipo que lidera el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño. Renunció a su cargo en el sindicato en razón de que se convirtió en candidata a legisladora local, logrando ganar en las votaciones.

Ahora, Anzaldúa busca convertirse en coordinadora de MORENA en Cd. Victoria, o para decirlo claramente, para ser candidata a alcaldesa de esta capital.

A la fecha ninguna mujer ha sido electa en las urnas Presidenta Municipal de Victoria. Solamente tres mujeres han ocupado el cargo, en forma interina y por determinación o bien del Cabildo o bien del Congreso de Tamaulipas. Entre ellas, la maestra Selideh Saeb Dávila y la contadora María del Pilar Gómez Leal, quien sustituyó a ese personaje que es Xicoténcatl González Uresti, quien fue forzado a pedir licencia por su desaseado gobierno municipal.

Así, Anzaldúa está en posibilidad de ser la primera representante del llamado «sexo débil» en acceder al cargo por la vía de las urnas, si bien primero necesita ganar la encuesta de MORENA.

FUERTE GRIPE AQUEJA A LA PRESIDENTA SHEINBAUM

Pues este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue a la «mañanera» afectada según por una fuerte gripe, en tanto los médicos y enfermeras del IMSS se preparan para una gran protesta en toda la nación para este martes 13 con la meta de exigir mejores condiciones laborales con un incremente del 10 por ciento y también que haya una atención digna a las familias afiliadas al Seguro Social. Resulta que se cayó bien fuerte la aseveración de AMLO de que tenemos un sistema de salud mejor que Dinamarca. Que no la chifle el… Presidente López Obrador, como le dice la Presidenta Sheinbaum.

SET BUSCA MEJORIA DE LA EDUCACIÓN

Con la meta de que el alumnado tenga las mejores condiciones para su desarrollo educativo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) continúa fortaleciendo este sector con la entrega de más de 6 mil nombramientos en el último año, aseguró su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“Son ya más de 6 mil nombramientos los que hemos dado desde que llegamos ahí un servidor a la Secretaría de Educación, desde luego con la coordinación con la Sección 30 del SNTE”, complementó.

Reconoció que, debido a la dinámica del gremio educativo, todos los días se presentan situaciones como jubilaciones, vacancias, cambios, enfermedades, articulaciones o movimientos laterales, que obligan a las autoridades educativas a cubrir esos espacios con nuevos docentes.

“La verdad es que estamos muy contentos, en donde voy a las escuelas pues ya nos dicen los profesores que ya se cubrieron las vacancias, que ya se hicieron los cambios y seguiremos trabajando. Bueno, yo creo más o menos daremos todavía unos 400 nombramientos de aquí a diciembre”, precisó.

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