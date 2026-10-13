Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Marcia Laura Garza Robles, consideró grave que existan amenazas en contra de cualquier integrante de los órganos electorales, quienes deben ejercer sus funciones con total libertad y sin ningún tipo de presión.

En este caso, se trata de la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, quien la semana pasada denunció ser víctima de amenazas que alcanzaron a integrantes de su familia, derivadas de un debate relacionado con las llamadas «boletas planchadas».

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación señaló que ninguna decisión adoptada en el ejercicio de un cargo público, particularmente dentro de los órganos electorales, debe derivar en amenazas o actos de intimidación.

«Creo que para poder lograr una democracia realmente funcional lo que se ocupa son autoridades que tengan seguridad, que tengan independencia y que puedan ejercer sus funciones con total libertad y apegados a derecho».

Garza Robles afirmó que este tipo de situaciones no contribuyen al adecuado funcionamiento de las instituciones electorales y recordó que existen antecedentes de denuncias similares que han afectado el desempeño de autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia.

Consideró especialmente delicado que las amenazas denunciadas por Gómez Puga no sólo estuvieran dirigidas hacia ella, sino también hacia miembros de su familia.

«Me parece grave lo que ella señala, que este tipo de amenazas no solamente se hacen contra su persona, sino también inclusive a miembros de su familia, lo cual es totalmente reprochable».

La consejera del IETAM también señaló que el debate público en torno al posicionamiento de la integrante del INE fue descontextualizado, generando interpretaciones que no correspondían a la propuesta originalmente planteada.

Explicó que, de acuerdo con lo expuesto por Gómez Puga durante la sesión correspondiente del Consejo General del INE, la propuesta no consistía en validar las denominadas boletas planchadas, sino en definir cuál era la instancia facultada para pronunciarse sobre ese tipo de casos.

«Ella jamás dijo que sean válidas, sino que no era la instancia en ese momento donde se debería determinar y que lo correspondiente tenía que ser en un consejo».

Garza Robles lamentó que parte de la discusión pública se haya concentrado únicamente en frases aisladas, sin considerar la explicación completa de la propuesta presentada por la consejera electoral.

Indicó que los debates electorales requieren análisis integrales y contextos completos para evitar interpretaciones equivocadas que terminen distorsionando las posiciones de quienes participan en ellos.