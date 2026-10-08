Por Agencias

Ciudad de México.- Morena inició la celebración por el 15 aniversario de su fundación como asociación civil y movimiento político con un acto en el Auditorio Nacional. Al advertir que se ha convertido en la fuerza política sometida al mayor escrutinio y cuyos errores son amplificados por sus opositores, el presidente del Consejo Nacional morenista, Alfonso Durazo, subrayó que «la respuesta a ese desafío son la congruencia, la honestidad, la humildad y la madurez política”.

En medio de llamados a evitar la división interna y consolidar el movimiento ante los embates de la derecha, también se pronunció por mantener la coalición con sus aliados.

Al festejo acudieron la mayoría de las gobernadoras y los gobernadores emanados del partido guinda, senadores, fundadores y militantes que llenaron el recinto. Los diputados federales de Morena estuvieron ausentes al inicio de la celebración, debido a que continuaban en sesión en la Cámara de Diputados.

Desde su llegada, Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los asistentes que más atención atrajo. Incluso, algunos militantes hicieron fila para saludarlo y tomarse fotografías con él.

En el escenario se colocaron sillas para los invitados especiales, entre ellos los gobernadores y fundadores que participaron en la asamblea de 2011, cuando se declaró la constitución de Morena como asociación civil.

Entre los mandatarios presentes, la más aplaudida fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante la proyección de un video de aquella asamblea, que incluyó fragmentos de los discursos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, los asistentes corearon “es un honor estar con Claudia hoy” y “es un honor estar con Obrador”.

Al frente de los asistentes estuvieron la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

DURZO LLAMA A PRESERVAR ALIANZA CON PT Y PVEM

Como primer orador, Alfonso Durazo recordó que el Auditorio Nacional albergó hace 15 años el acto fundacional de la Cuarta Transformación, con el que comenzó “una de las etapas más promisorias para aquellos a quienes nunca les había tocado nada”.

Relató que un grupo de personas respondió a la convocatoria de López Obrador, a quien describió como “el mayor dirigente social y político de este siglo”, para participar en la fundación del movimiento.

Recordó que la primera oradora de aquel acto fue Claudia Sheinbaum Pardo, “y quince años después es la primera mujer presidenta de la República en la historia de nuestro país”, destacó. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez/La Jornada).