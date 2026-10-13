Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador AVA confirmó que dos colaboradores del gabinete le han manifestado intención de renunciar para ir en busca de horizontes electorales. No dijo nombres.

Otros están en tiempo de armar maletas, dijo, si el plazo de registros en Morena vence el 18 del presente.

La verdad no hace falta que se difundan sus nombres, los analistas y la opinión pública saben que se trata de Ninfa Cantú Deandar y de Gerardo Illoldi, titulares de Economía y Del Trabajo del gabinete americanista, que quieren los ayuntamientos de Nuevo Laredo y Victoria.

Sin prisas. Hay tiempo para cobrar la última quincena y su “compe”. Al renunciar no podrán regresar.

Van a la contienda en las urnas ¿a la aventura? no se entiende así. Al entrar al juego tienen altas probabilidades de recibir la bendición ciudadana vía encuestas, o que lo marque el fiel de la balanza. La política es de equipos y lealtades.

Las señales apuntan a que, por lo menos, Cantú tiene segura la candidatura al ayuntamiento de Nuevo Laredo, ciudad a cuyo desarrollo está estrechamente ligada. Sus antecedentes en Morena vienen desde la primera campaña obradorista por la Presidencia, 2006.

Hay un contrincante que se aceleró solo de la noche a la mañana ¿quién le dijo a Pedro Lozano Martínez que puede ser el candidato? ¿algún mérito? ¿talacha partidista? ¿fundador de Morena? ¿algún cargo público?.

El dato dice que tiene dos meses de ser militante del guinda. El 14 de agosto pasado recibió su credencial de manos de Doña Lupe Gómez, presidenta del CDE del partido.

Ningún antecedente político ni de candidato a regidor. Lo que sí parece es tener mucho dinero. Versiones periodísticas lo relacionan directamente con la empresa Mega Express, con cientos de tráileres, sucursales en ambos lados de la frontera.

Estaría ligado (sin confirmar que así sea) con empresas como Mega Express Inc., Mega Quick Freight Solutions Inc., Lozano Leasig Inc., Lozano Morales Properties y otras. Un empresario al que ahora se le despertó el interés por el poder político.

En general los hasta hace poco acelerados guindas parecen muy lentos como Don Luis García Reyes, en Victoria, a quien se le calentó el parche de querer ser alcalde, sin tener mínimas posibilidades personales ni estar en el ánimo de su jefe político.

Semanas atrás decían que se las comían vivas, que renunciarían en cuanto se publicara la convocatoria, hoy parecen pensarle en que no van a la segura.

No se ve la afluencia esperada de decenas o cientos de precandidatos a los ayuntamientos ¿mucho amor a la nómina como para renunciar?. Dos años en el gobierno son muy buenos.

Si le damos una repasada, encontramos que pocos confirmaron su registro: Katalyna Méndez Cepeda y José Braña Mojica, en Victoria; Claudia Hernández Sáenz, Alfonso de León y Fidel Rodríguez, Reynosa. Por Matamoros el alcalde Alberto Ganados Fávila (reelección), que no tienen que presentar renuncia o licencia.

De los aspirantes anunciados, sin inscripción comprobada, son varios:

Rómulo Pérez Sánchez, Luis García Reyes y Hugo Reséndez Silva, en Victoria capital; la propia Ninfa Cantú, en Nuevo Laredo y, en Reynosa: Magaly Deandar Robinson, Antonio Chávez Herrera, Humberto Prieto Herrera, Marcelo Olán Mendoza y Eduardo López Arias (el que se accidentó briago).

Por San Fernando está muy lento Tomás Gloria Requena, el Subsecretario General de Gobierno ¿acaso esperan línea de Palacio?. En El Mante Alberto Moctezuma Castillo dijo que presentaría su registro, pero no lo ha confirmado.

En Tampico andan atrasadas Mónica Villarreal y Úrsula Salazar, la primera alcaldesa y la segunda diputada. Madero, Erasmo González Robledo no ha dicho que dio el paso necesario ¿qué espera?

Faltan muchos. No están todos los que son y, los que dijeron que van, le piensan.

Este lunes en la ceremonia de Honores en Palacio, el Gobernador Américo Villarreal arrancó la campaña estatal de vacunación 2026, recibiendo la primera dosis contra la influenza y exhortó a los coterráneos a sumarse a estas acciones de prevención.

Resaltó que Tamaulipas es referente nacional como el único estado sin casos de sarampión en 2026 y sin defunciones por dengue.

Volviendo a lo electoral, el IETAM volvió a declarar inocente al alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y su esposa Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del DIF, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Fue en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral.

En julio de 2025 Armando y su esposa, colgaron pendones y materiales publicitarios en mobiliario urbano, con imágenes de ambos, lo cual es propaganda personalizada, prohibida por la Ley, según la denuncia.

La gente de Don Lupe Ramos encontró que “son inexistentes” las infracciones. Martínez Manríquez puede ser candidato a diputado federal sin problema alguno ¿será?.