Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente nacional del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), Ricardo Cruz Cotero, denunció que aproximadamente el 85% de los trabajadores fueron trasladados de un patrón a otro sin consentimiento durante la transición al organismo público descentralizado IMSS Bienestar, lo que implicó cambios en sus condiciones generales de trabajo y pérdida de prestaciones respecto a las que tenían en la Secretaría de Salud.

Explicó que la creación del IMSS Bienestar prometía basificación para todos los trabajadores con contrato, pero esa promesa no se cumplió.

Señaló que esta situación derivó en una “laguna jurídica” que divide al personal en “base antigua” y “base nueva”, con diferencias en derechos y beneficios.

Cruz Cotero indicó que además de las deficiencias laborales, el IMSS Bienestar enfrenta problemas administrativos y de abasto, debido a la centralización del almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos, así como la creación de nuevas estructuras de nómina y comités.

El dirigente recordó que en el IMSS Bienestar están reconocidos ocho sindicatos, entre ellos SIMESA, que representa a alrededor de 35 mil trabajadores a nivel nacional y cuenta con 3,656 afiliados en Tamaulipas.

Sin embargo, denunció que no existe un verdadero “piso parejo” ni respeto pleno a la libertad sindical, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) continúa siendo mayoritario tras la transición.

«La realidad es que no se ha cumplido con la mayoría de las promesas. El IMSS Bienestar se creó para beneficiar a la base trabajadora, pero terminó con muchas deficiencias y reducciones de derechos», expresó.