Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya, llegará en este 2026 a una inversión de 300 millones de pesos en rehabilitación de carreteras estatales como parte de las acciones para mejorar la infraestructura de este rubro.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, refirió en entrevista con medios locales que se mantiene un trabajo coordinado con la Federación para impulsar mejoras en las vías de comunicación, atendiendo los tramos que corresponden a la administración estatal.

“Estas acciones tienen como objetivo brindar mayor seguridad, optimizar las condiciones de las carreteras y facilitar el traslado de las familias, así como el movimiento de mercancías y el desarrollo de las actividades productivas en las distintas regiones de la entidad”, subrayó el servidor público.

Destacó que el Gobierno Federal destina 2 mil millones de pesos en territorio tamaulipeco para rehabilitar 2 mil 400 kilómetros de tramos federales como parte del programa nacional de bacheo.

Cepeda Anaya agregó que, gracias a la coordinación institucional se atienden las necesidades de infraestructura carretera de Tamaulipas, mejorando la conectividad entre los municipios del estado.