Por Agencias

Chihuahua, Chihuahua.- Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en la localidad de Santa Rosa, municipio de Parral, dejó un saldo de dos presuntos delincuentes muertos y uno más lesionado: además, derivó en el aseguramiento de casi una tonelada de mariguana, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Aproximadamente a las 05:30 horas de ayer domingo, se suscitaron hechos violentos en la mencionada localidad, en los cuales resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego tres masculinos, que fueron trasladados a recibir atención médica en diferentes nosocomios de la ciudad de Parral.

El inmueble donde se encontraban los lesionados sufrió daños en su fachada, por lo que, al estar atendiendo dicho suceso, policías estatales y agentes ministeriales se percataron de que había un fuerte olor a mariguana y, tomando las debidas precauciones, se acercaron al lugar y lo resguardaron hasta obtener una orden de cateo.

Dentro del sitio aseguraron siete costales los cuales contenían una hierba verde con características de la marihuana, con un total de 983 kilogramos, además, una báscula, una máquina empacadora, una máquina selladora al vacío, cintas adhesivas, moldes de metal y prensas. (Jesús Estrada/La Jornada).