Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, elementos de la de la Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, detuvieron a Eliceo “N”, identificado como integrante de una célula delictiva vinculada con un grupo criminal generador de violencia y relacionado con la agresión contra personal de la SSPC ocurrida en octubre de 2025.

En seguimiento a las investigaciones por el ataque contra agentes federales que realizaban labores de seguridad para combatir el delito de extorsión en Acapulco, se desarrollaron líneas de investigación que permitieron identificar a Eliceo “N” como uno de los responsables de seleccionar a las personas que participaron en dicha agresión.

Las investigaciones también permitieron establecer su participación en el cobro de extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. Además, se identificó que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Mediante labores de inteligencia y seguimiento se obtuvo información sobre su ubicación y movilidad, por lo que se desplegó un operativo coordinado en la colonia Magallanes, donde fue ubicado y detenido. Durante la intervención se aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, cartuchos, 300 dosis de metanfetamina, un teléfono celular y un vehículo.

Al detenido, de 30 años, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Con esta acción suman siete personas detenidas relacionadas con la agresión contra personal de la SSPC ocurrida en octubre de 2025. Asimismo, durante el operativo para detener a Eliceo “N”, los agentes repelieron una agresión armada, en la que perdió la vida un presunto integrante de esta organización delictiva.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen la coordinación con las autoridades de Guerrero para fortalecer las investigaciones, combatir la extorsión y otros delitos de alto impacto, y contribuir a la seguridad de la población, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch en una versión oficial).