Por Redacción

Xicoténcatl, Tamaulipas.- En coordinación con Protección Civil del municipio de Xicoténcatl, personal de la Guardia Estatal realizó una supervisión en ríos con el objetivo de prevenir emergencias derivadas de las inclemencias climatológicas.

Entre los ríos supervisados se encuentran los ubicados en los ejidos Emiliano Zapata, Brownsville y Azúcar, así como la Presa Derivadora El Conejo.

El trabajo coordinado entre instituciones, permite detectar oportunamente los riesgos hacia la población residente de estas comunidades y tomar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.