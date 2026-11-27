Por Agencias

Ciudad de México.- Un tribunal colegiado otorgó el amparo a Vadhir Derbez que deja sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, luego de ser denunciado por una modelo estadunidense de 19 años por el delito de violación.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó la resolución del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia penal que, en primera instancia, resolvió concederle la protección de la justicia federal.

Por unanimidad los magistrados José Rogelio Alanís García (férreo opositor a la reforma judicial), Eduardo Sebastián Moscoso López y una secretaria en funciones de magistrada votaron a favor de otorgarle un amparo al hijo de Eugenio Derbez, al considerar que no había certeza suficiente de que los hechos denunciados hubieran ocurrido en abril pasado.

Los impartidores de justicia llevaron a cabo este jueves una sesión ordinaria vía remota, donde ratificaron el proyecto presentado por el magistrado Alanís, por ello la autoridad ministerial no podrá detenerlo por ahora y deberá notificarle formalmente para que comparezca ante un juez; de lo contrario, la Fiscalía quedará facultada para intentar ejecutar nuevamente su captura.

La primera semana de este mes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó que obtuvo la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación, pero quedó sin efecto debido a que el actor obtuvo un amparo.

La denuncia fue interpuesta por una modelo estadunidense de 19 años, quien acusa a Vadhir Derbez de agresión sexual en un camerino durante la filmación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán.

La agredida argumentó que, una vez estando solos, supuestamente ocurrió un contacto físico no consensuado. En la denuncia, la modelo aseguró que el actor se acercó y la besó sin autorización.

Sin embargo, el actor y cantante ha negado los señalamientos, reiterando que existen videos y testimonios que desmienten todo. (César Arellano García).