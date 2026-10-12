Por Redacción

Río Bravo, Tamaulipas.- Resultado del trabajo coordinado entre la Guardia Estatal y personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad de este municipio se logró la detención de un hombre señalado de cometer un robo a una joyería ubicada en la colonia Benito Juárez.

El presunto responsable fue identificado por la mujer afectada, y tras realizar la inspección corporal, se hallaron entre sus pertenencias 11 esclavas de material dorado de distinto kilataje, dos pulseras tipo brazalete de material dorado y un billete de 50 pesos en moneda nacional.

Por lo anterior, fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes en el Centro Integral de Justicia de Río Bravo.