Por Redacción

Jaumave, Tamaulipas.- Como resultado de la coordinación con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Jaumave localizó en este municipio una camioneta reportada como robada en Ciudad Victoria.

El vehículo fue detectado cuando circulaba sobre el kilómetro 137 de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, de acuerdo al reporte del personal de la Guardia Estatal, el conductor viajaba desde Ciudad Victoria con destino al estado de Querétaro.

Debido al estatus del vehículo, el conductor fue detenido y el vehículo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).