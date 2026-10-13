Por Redacción

Ensenada.- La Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado que su personal rescató este lunes a 32 integrantes de una congregación religiosa y tres perros que quedaron aislados e incomunicados en el rancho “Génesis”, en Ensenada, Baja California, debido a un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de la tormenta tropical ‘Rachel’.

La dependencia también informó que inició la búsqueda de una persona que, según testimonios de los afectados, fue arrastrada por la corriente del río Pípila.

Precisó en su versión que de las 32 personas rescatadas, 22 son extranjeras y 10 mexicanas. Todas fueron trasladadas a instalaciones militares para evaluar su estado de salud.

El rescate se llevó a cabo como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, mediante una operación aérea de búsqueda y rescate, debido a las condiciones adversas del terreno, clima y dificultades para acceder vía terrestre.

Por su parte la Fuerza Aérea Mexicana empleó un helicóptero UH-60, cuya tripulación conformada ejecutó tres operaciones aéreas que permitieron rescatar exitosamente a los afectados.

De manera simultánea, elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegaron un operativo de búsqueda a lo largo de 22 kilómetros del río Pípila para localizar a una persona que, según testigos, habría sido arrastrada por la corriente. Hasta el momento, la dependencia no ha informado sobre los resultados de la búsqueda.

“La aplicación del Plan DN-III-E evidenció la capacidad de respuesta oportuna y la preparación del personal militar para actuar de manera coordinada ante fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida de la población, mediante el empleo de medios aéreos y terrestres, así como la aplicación de procedimientos especializados de búsqueda y rescate”, señaló la Defensa en su versión oficial. (Redacción).