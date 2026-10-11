Por Redacción

Ciudad de México.- Ante los efectos que genera el huracán Simon en las costas del Pacífico mexicano, el Gobierno de México mantiene una coordinación permanente entre dependencias federales, estatales y municipales para proteger a la población, atender oportunamente cualquier emergencia y acompañar a las familias en las zonas con mayor riesgo de afectación.

A través de los Puestos de Comando en sesión en Jalisco y Colima, las autoridades de los tres órdenes de gobierno dan seguimiento continuo a la evolución del fenómeno meteorológico y coordinan las acciones preventivas que se desarrollan en campo para salvaguardar la integridad de las personas y reducir riesgos en las comunidades.

Para garantizar una atención oportuna, se mantiene desplegada una fuerza de tarea integrada por 22 mil 589 elementos, apoyados con mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves, que permanecen listas para responder de manera inmediata donde sea necesario.

Durante las últimas horas, las instituciones federales reforzaron las acciones preventivas en sectores estratégicos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desplegó personal y maquinaria especializada para la atención de la red carretera y aplicó medidas preventivas en instalaciones aeroportuarias ubicadas en zonas de riesgo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza recorridos e inspecciones permanentes en la infraestructura eléctrica para agilizar la recuperación del servicio en caso de afectaciones, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia constante de ríos, arroyos y presas para identificar oportunamente cualquier situación que represente riesgo para la población.

En el sector salud se activaron protocolos de protección para la infraestructura hospitalaria, asegurando la disponibilidad de personal médico, medicamentos y servicios de emergencia. Como medida preventiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar No. 170 y 179 de Jalisco, manteniendo la atención de urgencias y los servicios médicos de manera ininterrumpida.

Las secretarías de Marina (Marina) y Defensa Nacional (Defensa) mantienen activos el Plan Marina y el Plan DN-III-E, respectivamente, fortaleciendo las capacidades de prevención, auxilio y atención a la población. De manera coordinada con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezan las acciones operativas desde los Puestos de Comando instalados en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, así como en Manzanillo, Colima. Desde estos centros se da seguimiento permanente a la evolución del fenómeno y se articula la respuesta interinstitucional en territorio, mediante recorridos de perifoneo, visitas domiciliarias y la difusión de medidas de autoprotección, con el propósito de que las familias cuenten con información oportuna para tomar decisiones preventivas y resguardar su seguridad.

Asimismo, se realizaron supervisiones en refugios temporales para verificar sus condiciones de operación, disponibilidad de servicios básicos y medidas sanitarias, garantizando espacios seguros para quienes requieran resguardo preventivo.

Como parte de las medidas de protección implementadas desde ayer se suspendieron actividades no esenciales en 24 municipios prioritarios de las cuatro entidades, además de mantenerse recorridos de vigilancia en zonas de riesgo, playas y áreas costeras, donde se registra incremento de oleaje y procesos de erosión asociados al fenómeno.

En Jalisco se llevó a cabo la evacuación preventiva de 80 personas de la comunidad de Yelapa mediante el ferry “Islas Marías 1”. También continúa el monitoreo del río Marabasco y se aplicaron medidas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. La entidad cuenta actualmente con 54 refugios temporales, donde permanecen resguardadas 256 personas de un total de 321 evacuadas.

En Colima, las acciones se concentraron en localidades costeras como Boca de Pascuales, en Tecomán, donde gran parte de la población decidió resguardarse con familiares. Marina instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar trabajos preventivos y de protección de infraestructura estratégica. Además, seis refugios temporales brindan atención a 143 personas que fueron evacuadas de manera preventiva.

En Michoacán se reforzó la vigilancia en la franja costera comprendida entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, manteniendo monitoreo permanente de cauces y escurrimientos. En la entidad permanecen habilitados 39 refugios temporales para atención de la población en caso de ser necesario.

Por su parte, en Nayarit operan 15 refugios temporales que actualmente brindan atención y resguardo a 115 personas evacuadas de manera preventiva en municipios prioritarios.

El Gobierno de México continuará dando seguimiento permanente al huracán Simon y mantendrá todas las capacidades institucionales necesarias para proteger a la población. La prioridad es salvaguardar la vida y la seguridad de las personas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil. (Redacción).