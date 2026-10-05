Por Redacción

Ciudad de México.- El gobierno federal desplegó 500 elementos de la Defensa y Guardia Nacional con el apoyo de dos helicópteros, drones y equipos antidrones móviles y semifijos en cinco municipios fronterizos de Tamaulipas como parte de la “Operación Concurrente” (Espejo) coordinada con Estados Unidos, con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Defensa y Relaciones Exteriores señalaron que este mecanismo de cooperación bilateral se conduce bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Detallaron que para materializar este tipo de acciones, que se realizan desde el 5 de febrero de 2025, el 3 de octubre de 2026, los Comandantes de la XI Región Militar, en Torreón, Coahuila y Octava Zona Militar de Reynosa, Tamaulipas, establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de los Estados Unidos, con el fin de garantizar el enlace y coordinación para esta operación concurrente, cada fuerza en su respectivo territorio, la que se realizará en el lado mexicano en la frontera de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas.

El despliegue simultáneo se realiza luego de que este fin de semana se informó del despliegue de alrededor de 500 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos cerca de la frontera mexicana en la zona de Valle del Río Grande, Texas, y forma parte de dichas “operaciones espejo” que realizan ambos países.

En el comunicado conjunto de la Marina y SRE, emitido luego de que la víspera se conoció la movilización de tropas estadunidenses, ambas dependencias precisaron que, del lado mexicano, la Armada de México realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, en el marco de la operación Sable. (Por Redacción/Foto: Defensa).