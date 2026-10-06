Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cerró el registro de aspirantes a coordinadores de la 4T en los distritos electorales federales -ocho distritos- de Tamaulipas. A decir verdad, nunca sabremos quiénes le tiran a sacarse el premio. El partido no hará pública una relación hasta definir quiénes van a la encuesta.

Sabemos de algunos porque lo publicaron en redes y resulta que, por acuerdo de la Comisión de Elecciones, no había necesidad que los presidentes municipales pidieran licencia para enlistarse. El único que hizo el procedimiento completo fue Eduardo Gattás Báez, de Victoria, quien horas después volvió al sillón edilicio.

Todo estaba listo para que la presidenta de Tampico, Mónica Villarreal se licenciara por varias horas para aspirar al escaño federal por la zona sur. Al final llegó la contraorden de seguir al frente de la comuna.

Casi similar al de Armando Martínez Manríquez, de Altamira, quien siguió ejerciendo el encargo sin problema alguno.

Uno más que declaró participar es Carlos Peña Ortiz, edil de Reynosa, quien no publicitó permiso a cabildo y fue parco al comunicarlo a la prensa, como si fuera top secret.

Se sabe que también lo hizo Claudia Hernández Sáenz, actual representante por el segundo distrito y aspirante a la presidencia municipal de esa localidad. Quiere asegurar cualquiera de los dos huesos. No decirlo es la sorpresa.

Por el mismo Reynosa -son dos distritos- estarían jugando los diputados locales Marco Antonio Gallegos Galván y Magaly Deandar, dispuestos a entrarle a la lucha por la coordinación municipal. Aparte quieren la alcaldía.

Matamoros es uno de los distritos muy socorridos. El primero del que se supo participa es Mario Alberto “La Borrega” López Hernández, ex presidente municipal. Busca reelección ahora por el partido Morena, luego que el Verde Ecologista lo desconoció por andar también de lengua larga pegándole sin pruebas al gobierno de Américo Villarreal. Morena se deslindó de él y dijo que no es militante.

Estarían en la puja por el mismo distrito los diputados locales Isidro Vargas Fernández y Víctor Manuel García Fuentes, aunque también se registrarán para coordinar los comités de defensa de la 4T a nivel municipio.

En Tamaulipas estarán en juego ocho distritos (antes eran nueve), dos de ellos con cabecera en Reynosa, la región más poblada.

No lo han publicado pero igual tendrían registro bien escondido la diputada Blanca Narro Panameño y su colega Adrián Oseguera Kernion (este plurinonal) de Morena.

Del Verde Carlos Enrique Canturosas Villarreal, José Braña Mojica y Casandra de los Santos no se supo mucho. Quieren llegar a las presidencias municipales pero no le harían gestos a una reelección, la última. Para el 2030 nadie podrá repetir.

Por el Partido del Trabajo la repetición sería de Olga Juliana Elizondo Guerra (en funciones con dos periodos de tres añitos). Lo máximo que les permite la Ley son 12 años seguidos en la cámara.

Para ser sinceros, querido lector, la verdad es que no creemos que alguien reciba oportunidad de reelección, menos La Borrega y Claudia Hernández, que le tiran patadas al balancín. Verde y PT van con gente nueva, más cercana a sus dirigencias locales.

El que más escándalo hizo es Román Enrique Pérez Bock (se hace llamar Román Bock) que hasta convocó a conferencia de prensa en esta capital para decir que se registró por el V distrito, pero no quiere ir a la competencia en buena lid. La quiere de a gratis, de gorra, o sea por acción afirmativa por ser un migrante.

Se dice representante de una llamada Asociación Civil deTamaulipecos en Texas y líder de Morena en Houston, donde es empresario.

El dato que tenemos es que es un vil chapulín.

Como activista del PAN, en 2016 le hizo la lucha a diputado local, alcalde y regidor por Tula, pese a que es originario de Tampico. Nada le cuajó.

En 2018, ahora en las filas del PRD, fue candidato a segundo regidor en el ayuntamiento de Tula. Se la ganó María Gómez Rosales.

Dio otro brinco en 2019 al registrarse, ahora por Morena, como precandidato en el distrito local con cabecera en Xicoténcatl, que también perdió.

Hacia 2021 ya lo tenemos en el grupo Ruta 5, que lo propuso como diputado federal, ahora por el distrito VI con cabecera en El Mante.

De ese tamaño son las virtudes de quien busca un escaño gratis y quiere que se lo consiga Morena. Para ello trae galletas en el morral, como demostró este lunes en rueda de prensa.

Por cierto, en este 2026 se tituló con licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Chavira, esa que vende como pan caliente hasta títulos de doctorado y posdoctorado ¿por qué el afán enfermizo de poseer un título universitario?.