Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas pondrá en marcha una estrategia para que todas sus instalaciones en la entidad funcionen como puntos seguros para mujeres que enfrenten situaciones de violencia o se encuentren en riesgo.

La presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López, informó que la medida contempla la capacitación del personal para brindar atención inicial, canalización y acompañamiento a mujeres que acudan a alguna de las más de 45 sedes judiciales distribuidas en la entidad.

«Lo que hemos determinado en conjunto con el Gobierno del Estado y particularmente con la Secretaría de las Mujeres es que todas las instalaciones del Poder Judicial sean un lugar seguro para las mujeres que se sientan vulneradas o en peligro», señaló.

Explicó que además de proporcionar orientación inmediata, se busca evitar la revictimización de las mujeres que soliciten apoyo o acompañamiento institucional.

Indicó que para ello los servidores públicos han recibido capacitación específica para brindar atención adecuada a víctimas de violencia y canalizarlas hacia las instancias correspondientes.

Contreras López destacó que una de las prioridades de la actual administración ha sido fortalecer la perspectiva de género dentro de la impartición de justicia, por lo que actualmente jueces y magistrados cuentan con capacitación en esta materia.

Asimismo, señaló que los asuntos relacionados con violencia contra las mujeres continúan siendo prioritarios para el Poder Judicial, particularmente aquéllos vinculados con violencia psicológica y violencia económica, que son las conductas que con mayor frecuencia llegan a los tribunales.

La magistrada agregó que el objetivo es que cualquier mujer que se encuentre en una situación de riesgo pueda acudir a una oficina judicial y recibir atención inmediata, aun cuando posteriormente deba ser canalizada a otra autoridad competente.