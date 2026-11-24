Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas es el primer estado en firmar un acuerdo de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, en el marco del Congreso de Seguridad Pública, inaugurado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el evento organizado por la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, el mandatario estatal firmó el convenio con Javier Oliva Posada, coordinador general del SUEDDSI y expresó su beneplácito de ser la primera entidad de establecer un acuerdo de esta naturaleza, el cual, dijo, puede ser ejemplo para que otras entidades lo emulen y que de los resultados que están esperando las y los tamaulipecos.

«Es un honor que Tamaulipas en colaboración con nuestra Máxima Casa de Estudios a nivel nacional, la UNAM, convoque a esta importante reflexión que sea, además, el espacio para consolidar alianzas ya existentes y abrir las oportunidades para otras que inician a partir de este Congreso», expresó.

Agregó que el Congreso de Seguridad Pública; coordinación inteligencia y desafíos, en el que participan más de mil profesionistas, académicos, personal operativo y especialistas en el tema, de manera presencial y virtual debe aprovecharse al máximo como un espacio de análisis y diálogo que permita el cumplimiento de metas y la consolidación de la estrategia planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al dar la bienvenida, el rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro explicó que a lo largo de cuatro días del congreso, se realizarán 13 conferencias magistrales, tres paneles de expertos y una mesa de coordinación interinstitucional que permitirán aprender de otras experiencias y fortalecer vínculos con la sociedad civil y que las diversas ideas encuentren continuidad en la formación profesional, la investigación y el trabajo institucional.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero aseguró que en Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya se trabaja con una visión humanista, en la que el fortalecimiento institucional debe ir acompañado del respeto a la dignidad de las personas, la legalidad y los derechos humanos.

«Estamos convencidos de que la seguridad debe ejercerse con firmeza, pero también con inteligencia, sensibilidad social y un profundo sentido de servicio», indicó.

En el evento se contó con la asistencia del general José Fernando Vargas Delgado, comandante de la 48 Zona Militar; el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval; el general Mauricio Cansino Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el fiscal general de Justicia, Eduardo Govea Orozco y el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.