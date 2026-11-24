Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- Previo al operativo del pasado fin de semana en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro en Sinaloa, dicho líder criminal ya había sido detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, conformó este lunes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Es decir, dichas detenciones y su inmediata liberación se realizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Indicó que la primera de dichas detenciones se registró el 4 de mayo de 2011 en Culiacán, señalado por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada. Pese a ello, quedó en libertad.

Posteriormente fue detenido el 9 de julio de 2014 en Guasave, por delincuencia organizada y presuntas infracciones a la ley Federal de armas de Fuego. La tercera fue tan solo un mes después, el 8 de agosto de ese año, por presuntas infracciones también relacionadas con armas de fuego.

Y la cuarta ocasión fue el 16 de abril de 2015 en Guasave por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y presuntas infracciones en materias de armas de fuego.

“La Fiscalía General de la República va a dar más información de qué pasó en esos procesos”, agregó el funcionario federal.

En tanto, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina detallaron que durante el operativo del pasado fin de semana en Guasave, Sinaloa, fueron detenidos 16 integrantes del grupo criminal, entre ellos, El Chapo Isidro, así como otros tres líderes de la agrupación.

También se indicó que durante el enfrentamiento fallecieron 16 presuntos delincuentes.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, descartó una extradición inmediata del ‘Chapo Isidro’ a Estados Unidos, donde está como uno de los diez más buscados por tráfico de drogas.

“Vamos a juzgarlo en el país”, dijo en conferencia de prensa después de su comparecencia en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Informó que la defensa del líder del cártel de Guasave, detenido el fin de semana en un operativo de las fuerzas armadas, solicitó la duplicidad constitucional para resolver su vinculación a proceso.

“Vamos a respetar el proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país”, dijo Godoy Ramos a las preguntas de la prensa. (Agencias/Redacción).

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