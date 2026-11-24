Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El sábado 21 de noviembre cerró la convocatoria Morena para registro de “suspirantes” por las diputaciones locales. Como siempre, los que corretean hueso guardan silencio sepulcral. Si no son los agraciados nadie se dará cuenta que fracasaron.

¿Cuántos aspiran? deben ser cientos para ocupar 22 escaños de mayoría (ahora son coordinadores distritales de Defensa de la Cuarta Transformación, como preámbulo a la postulación).

Sigue pendiente la selección de los coordinadores municipales, que tampoco sabemos cuántos respondieron, pero pueden ser miles para 43 ayuntamientos.

Datos filtrados por el partido dicen que las convocatorias son muy concurridas. Como interesados en las 17 coordinaciones estatales (gubernaturas) acudieron 277 personas.

Otro dato afirma que se recibieron 5,500 solicitudes para distritales federales, entre ellos no pocos legisladores que buscan reelección.

En total, por los municipios, habrían enviado documentos al menos 21 mil militantes.

Nunca sabremos cuántas mujeres y hombres respondieron a la convocatoria y utilizaron la página de Internet para mandar solicitud.

Hay quienes dobletearon o triplicaron: Se inscribieron por diputaciones federales, locales y ayuntamientos (alcaldes). Está permitido. Lo prohibido es aspirar por uno o varios distritos o varios municipios. No pocos buscarán escaños en el Congreso como premio de consolación a las presidencias no alcanzadas.

En los últimos días el CDE publicó de personitas que fueron a “saludar” a su dirigente Lupita Gómez. Pero no la brincan sin huarache, tienen alguna aspiración.

Así, mencionó a Luis Gerardo Montes Vega, regidor por El Mante; Nubia Lizeth Almaguer, regidora por Nuevo Laredo; Marcelo Olán Mendoza, arroz de muchos moles de Reynosa, y Francisco Adrián Cruz Martínez, hoy diputado local por Xicoténcatl.

Uno más es Oscar Pulido Fuentes, el que va por la coordinación municipal de San Fernando.

Y de Morelos se vinieron en parvada: Hipólito Nájera Cedillo, del ejido Santa Cruz del Toro; Candelario Nájera Meléndez y Fernando Gómez.

No faltaron diputados locales como Marco Gallegos, Ana Laura Huerta Valdovinos y Lucero Deosdaddy Martínez, que pican piedra donde se pueda.

De Guémez se dejaron venir Yadira Castillo y Omar Medina Treto.

Tema aparte, la diputada victorense Catalyna Méndez Cepeda ya está en el Catálogo de Sujetos Sancionados del IETAM y, en un descuido, por ese motivo estaría impedida para su reelección.

Deberá estar por dos meses a partir del 17 de noviembre, por difundir imágenes de niños y adolescentes.

Ella demandó a Manuel Muñoz Cano, quien tuvo que pedirle disculpas y publicar resoluciones del Instituto Electoral para quedar libre de aspirar a cargos de elección popular.

Si progresa la apelación presentada por el PAN, se le pueden acumular más pecadillos: Actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, de tal forma que el “castigo” puede ir más allá de la fecha de registro para diputaciones y ayuntamientos.

Para presidenta de Victoria está muy verde, perdería frente al panista “Don Tuco” García. La solución guinda es ratificarla en el Congreso. Para 2030 habrá nuevo gobierno y las calenturas por el 17 Hidalgo estarán pasado. Habrá nuevos actores.

La apelación ante el TRIELTAM fue presentada por el abogado Jesús Gustavo García Rodríguez, representante del PAN ante el IETAM.

Catalyna no es la única. Está en la lista Armando Martínez Manríquez, presidente de Altamira por un término de seis meses por publicidad de su informe anual que excede la temporalidad establecida por la Ley.

Y los azules van también por Rómulo Pérez Sánchez, presidente del Consejo Estatal de Morena por las mismas presuntas faltas: Campaña anticipada, uso de recursos públicos y violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

Por cierto, el 25 de noviembre la Sala Superior del Tribunal resolverá sobre recurso de Morena contra el TRIELTAM, por ratificar reformas del Instituto Electoral en el reglamento de Trámite de Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Ya nos fuimos grandes con tribunales. Lo que pasa es que hacía tiempo que no les dábamos una buena revisada.

Por la UAT, otra medalla académica para su gente. La alumna de bachillero de Valle Hermoso, Yasuriana Villazana López, avanzó en la etapa selectiva rumbo a competencias internacionales en Europa, Asia e Iberoamérica, al obtener la medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Como resultado del impulso que el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado brinda al talento juvenil y liderazgo de las mujeres, Villazana participó en el 40 concurso Nacional Preunivesitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, logando el puntaje más alto de todas las competidoras del país. El evento se desarrolló en el Tecnológico de Monterrey del 16 al 21 de noviembre.