Casi todos los hoteles ya usan inteligencia artificial, pero los huéspedes siguen pidiendo una cara amable al llegar. Alex Aizpuru, autor de De la Razón al Éxito, explica dónde trazar la línea y por qué la clave está en los líderes.

Check-in desde el celular, chatbots que responden a las tres de la mañana, precios que cambian solos según la demanda. La hotelería vive su transformación tecnológica más rápida. Un relevamiento de Mews sobre más de 500 propiedades muestra que el 98% de los hoteleros ya usa IA y que el 92% se declara optimista sobre su impacto.

Sin embargo, el mismo estudio deja ver un límite: el 59% de los hoteleros cree que la bienvenida y el check-in deben seguir en manos de personas. Y del otro lado del mostrador, los huéspedes piensan algo parecido.

La brecha entre el hotelero y el huésped

Investigadores de la Universidad del Sur de Florida y de la Universidad de West Virginia compararon la opinión de profesionales del sector con la de consumidores sobre los conserjes con IA. El resultado fue una «enorme brecha de entusiasmo», en palabras de la investigadora Luana Nanu: los equipos de hotel quieren adoptar la tecnología; los huéspedes, no tanto.

El 81% de los consumidores señaló la falta de autenticidad emocional como una barrera decisiva, y el 76% expresó dudas sobre privacidad. Para pedidos con carga emocional, como recomendar dónde celebrar un aniversario, la preferencia por un humano fue clara.

Para Alex Aizpuru, consultor con más de 25 años en restaurantes y hoteles y autor de De la Razón al Éxito, esa brecha es una señal de alerta. «El hotelero ve eficiencia. El huésped ve si alguien se interesó por él. Si solo miras la primera parte, vas a ahorrar costos y perder clientes», advierte.

Qué dejar en manos de la IA y qué no

Aizpuru propone una regla práctica para decidir: automatizar lo que es repetitivo y predecible, y reservar para las personas lo que depende del contexto, la emoción o el criterio.

Mejor con IA Mejor con personas Confirmaciones, recordatorios y preguntas frecuentes La bienvenida y la despedida Ajuste de tarifas según demanda Resolver una queja o un error Pronóstico de ocupación e inventario Recomendaciones personales y ocasiones especiales Organización de turnos y tareas Decidir una excepción o una cortesía Traducción y respuestas fuera de horario Contener a un huésped molesto o preocupado

«La IA puede iniciar la conversación, pero el que tiene que estar listo para tomarla es una persona bien formada», explica. La idea coincide con la recomendación del estudio de USF: que la tecnología lleve la interacción hasta el punto en que es más apropiado que intervenga un humano.

El eslabón débil no es la tecnología

Según Mews, el 41% de los hoteles todavía no tiene una política formal sobre el uso de IA. Para Aizpuru, el problema de fondo es de liderazgo. «Muchos compran la herramienta antes de decidir quién la supervisa, cómo se entrena al equipo y qué pasa cuando falla. La tecnología no reemplaza al gerente; lo expone», sostiene.

Esa idea es la base de su próximo libro, De la Razón al Éxito: el objetivo no es darle la razón al huésped, sino que cada interacción, con una máquina o con una persona, termine bien siendo un éxito para él. Y eso depende de los líderes de piso: el gerente de recepción, el jefe de turno, el capitán de meseros. Son ellos quienes deciden si el tiempo que libera la automatización se convierte en mejor servicio o simplemente en menos personal.

«Si la IA te ahorra veinte minutos por turno y nadie sabe qué hacer con esos veinte minutos, no ganaste nada», resume. «Esos minutos son para mirar al huésped a los ojos.»

De la Razón al Éxito. El fin del mito «El cliente siempre tiene la razón», de Alex Aizpuru, se lanzará en diciembre de 2026. La lista de espera está abierta en alexaizpuru.com.