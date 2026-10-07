Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una de las grandes fortalezas que tuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantenerse muchos años en el poder, fue que sus integrantes tenían una cualidad, característica, particularidad llamada «Disciplina».

Así tenemos que en el partido en el poder, MORENA, esta particularidad, «Disciplina», no se dio en ese vecino gran estado, con inmenso desarrollo económico que es Nuevo León.

Ahí, una morenista aspirante a la gubernatura, se acaba de rebelar, inconformar expresando su total desacuerdo con la decisión del partido gobernante de nominar a la ex priista CLARA LUZ. La mujer en rebelión es la sinaloense TATIANA CLOUTHIER, que de plano no acepta los resultados de la encuesta morenista.

TATIANA, a quien muchos llaman «La Tía Tatis», perdió la encuesta del partido en el poder. Y no lo acepta. Esta referida dama de 62 años nacida en 1964 en una familia empresarial vale decir que se transformó. Hija del candidato presidencial del PAN, MANUEL J. CLOUTHIER, ella que estudió la Licenciatura en Lengua Inglesa en el Tec de Monterrey, ha sido funcionaria en gobiernos estatales panistas de Nuevo León. En el PAN ocupó el cargo de consejera estatal por dos periodos y fue coordinadora en diversas campañas electorales en Sinaloa y Nuevo León. También fue diputada federal del PAN, partido al que renunció marzo de 2004 para acabar transformándose en morenista y secretaria federal de Economía en el sexenio de AMLO. Tiene además, una gran amistad con la segunda esposa del ex presidente, Beatriz Gutiérrez.

De la «Tía Tatis», nacida en Sinaloa que quiere ser gobernadora de Nuevo León, nunca se han burlado de dicha condición, pero si cuestionan tanto AMLO como la PRESIDENTA, a LUIS DONALDO COLOSIO por nacer en Sonora y buscar cargos de elección popular en Nuevo León. «No somos iguales», argumentan.

EN CONCHA ACÚSTICA ESPECTACULOS POR TRES NOCHES

En la renovada Concha Acústica de la Unidad Siglo 21 habrá espectáculos artísticos los días 7, 8, y 9 a las 19:00 horas. Este miércoles se presenta «El Espíritu Astral», con artistas de Jalisco; el jueves habrá tributo al cantante Ricardo Arjona («Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies/se que roncas por las noches y que duermes de revés/ se que dices que tienes 20 cuando tienes 23») y el viernes la Banda de Música del Estado de Tamaulipas hará tributo a Juan Gabriel («Me nace del corazón/Decirle que usted es mi vida/Que no se vivir sin usted/Disculpe que se lo diga»). Entrada gratis.

La Concha acaba de ser restaurada y está bajo responsabilidad de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, donde es jefe el Lic. Luis García Reyes, quien aspira a ser alcalde de Victoria.

LA UAT SE COORDINA CON GOBIERNO DE TAMAULIPAS

Les comparto que el rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADO, reafirmó su estrecha colaboración con el Gobierno tamaulipeco, encabezado por el DR. AMERICO VILLARREAL, destacando que el clima de seguridad, la certidumbre y el desarrollo que vive la entidad han permitido a la institución alcanzar una cifra histórica de matrícula escolar cercana a los 45 mil estudiantes.

En entrevista, el rector Dámaso Anaya Alvarado, resaltó notables avances de Tamaulipas en materia de seguridad, salud y educación: «Estamos muy contentos de ver cómo el estado avanza. Hoy la sociedad tiene plena confianza en nosotros y busca ingresar a nuestras aulas. Este crecimiento es posible gracias al trabajo que viene haciendo el gobernador y a que la Universidad se encuentra tranquila», afirmó el rector.

Indicó que, actualmente, la UAT mantiene una relación de trabajo colaborativa con el 70 % de las secretarías del gabinete estatal, destacando proyectos conjuntos que van de la mano con las dependencias de Desarrollo Económico, Turismo, Contraloría y Desarrollo Rural. NOS VEMOS.

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