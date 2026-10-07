Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, informó que las precipitaciones registradas en los últimos días han sido benéficas para el sector agrícola, especialmente en el norte del estado, donde se acumularon más de 8 pulgadas de lluvia.

“Fue una lluvia seccional y sobre todo en el norte hay precipitaciones acumuladas de arriba de 8 pulgadas. No nos han reportado afectaciones. Yo creo que la lluvia siempre es benéfica. El comportamiento entonces es bueno, todo es positivo”.

Tras meses de sequía que golpearon con fuerza al agro tamaulipeco, el pronóstico de nuevas lluvias en octubre y noviembre genera optimismo entre productores. Las precipitaciones recientes han permitido la recuperación de suelos y favorecen los ciclos de siembra otoño-invierno, que dependen de la humedad para garantizar rendimientos.

La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que hasta el momento no se han registrado daños por escurrimientos en la frontera, y que las lluvias han sido absorbidas por los terrenos agrícolas, lo que representa un alivio para los cultivos de temporal.

El panorama contrasta con la crisis hídrica de meses anteriores, cuando la falta de agua puso en riesgo tanto la agricultura como la ganadería. Ahora, con las lluvias acumuladas y el pronóstico favorable, se espera que los productores puedan enfrentar con mejores condiciones el cierre del año agrícola.