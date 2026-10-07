Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante del partido PAZ ante órganos electorales, David Valenzuela, reconoció que aunque el organismo está enfrentando dificultad para cubrir todas las candidaturas en el estado, aseguró que no habrá venta de aspiraciones ni negociaciones de espacios, prácticas que calificó como propias de los partidos tradicionales.

Explicó que desde la Secretaría de Estrategia Electoral se ha regionalizado el estado en tres grandes zonas: la región norte, que abarca de Nuevo Laredo a Reynosa; la región centro-norte, que comprende Matamoros, Río Bravo y Ciudad Victoria; y la región sur, que incluye los distritos federales 6 y 8, desde El Mante hasta Tampico y Madero.

Con esta estrategia, dijo, se busca un trabajo más enfocado y efectivo.

Sobre la organización interna, señaló que el partido está ocupado en hacer las cosas conforme a la ley y en buscar a las mejores candidatas y candidatos, con perfiles limpios y aceptados por la ciudadanía.

“No queremos imposiciones, queremos conducirnos con rectitud ante la gente y las instituciones”.

Valenzuela también aclaró que las candidaturas no se entregarán únicamente para cumplir cuotas de género o acciones afirmativas, aunque éstas se cubrirán conforme a la ley.

“No queremos tener candidatos, queremos tener diputados y alcaldes; eso es a lo que PAZ aspira”.

Reconoció que al interior del partido podrían faltar cuadros suficientes para cubrir todos los espacios, pero destacó que existe apertura hacia la sociedad civil y hacia liderazgos políticos externos que deseen participar.

“Quien quiera ser candidata o candidato de PAZ es el momento idóneo para acercarse”.

Por último, reiteró que en el partido se negocien aspiraciones o candidaturas. “En PAZ se otorgarán las candidaturas a los mejores perfiles; esas viejas prácticas las dejamos a los partidos de siempre”