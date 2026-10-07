Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, informó que se mantiene un monitoreo permanente del agua en el estado para garantizar que sea apta para consumo humano, especialmente después de las recientes lluvias.

Rebolledo detalló que durante el último año se realizaron más de 65 mil verificaciones de establecimientos, así como 35 mil muestreos de agua y alimentos, además de la revisión de cerca de 500 puntos estratégicos de verificación de agua en todo Tamaulipas.

«El objetivo es asegurar que el agua que consume la población tenga la suficiente cantidad de cloro y que no represente un riesgo de enfermedad».

En el caso de la zona sur del estado, donde la lluvia ha sido más intensa, señaló que la Comapa toma agua de las lagunas y aplica procesos de cloración antes de distribuirla a la población.

La COEPRIS verifica en distintos puntos que los niveles de químicos sean adecuados y, en caso contrario, levanta actas de verificación sanitaria para que se realicen los ajustes inmediatos.

«Si el agua no contiene los niveles adecuados, se informa a la Comapa para que se corrija en esa zona. Hasta ahora todo está tranquilo, no hemos encontrado nada fuera de norma», puntualizó.

El funcionario reiteró que la vigilancia es constante y que las acciones buscan prevenir riesgos sanitarios derivados de fenómenos naturales como inundaciones.